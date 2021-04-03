Kulis: Akşener, AKP ile HDP’nin bloklaştırdığı alanda üçüncü yolu bulmaya, Kürt seçmen için bir alternatif oluşturmaya çalışıyor

Yenişafak yazarı Mehmet Acet, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3'üncü bir ittifak kurulabilir” ifadesinin İyi Parti kulislerinde nasıl karşılandığını yazdı.

“HDP ile asla bir siyasi beraberlik zeminini hoş görmez, müsaade etmez”

Acet’in köşesine göre, adını açıklamak istemeyen İyi Parti yönetiminden bir ismin, “Demirtaş’ın son sözleri, HDP ile ittifak senaryoları, parti içinde nasıl bir atmosferde karşılandı?” sorusuna yanıt olarak, “Genel başkan, Ak Parti ile HDP’nin bloklaştırdığı alanda, üçüncü yolu bulmaya çalışıyor. Tahammül göstermesinin sebebi bu. Kürt seçmen için bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Yoksa HDP ile asla bir siyasi beraberlik zeminini hoş görmez, müsaade etmez, ederse tutunamayacağını bilir genel başkan” dedi.

“İyi Parti’nin HDP ile yan yana görüntü verme zorluğu, salt yönetim kararına bağlı bir durum değil. Yaslandığı, oy aldığı kitlede yaygın bir HDP alerjisi var” değerlendirmesinde bulunan Acet, “Hatta CHP’nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan önemli bir kesim, oy tercihini İyi Parti olarak değiştirmiş durumda. Böyle bir ortamda, hele hele Demirtaş’ın ağır laflarının üstüne, bu düğümü çözmek daha da zorlaşabilir” dedi.

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TIKLAYIN - Demirtaş: Muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak ilan edilebilir