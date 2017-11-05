Kulis: AKP'nin yaptırdığı anketlere göre MHP barajın biraz üzerinde, HDP sınırda

Belediye başkanlarının istifa sürecinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteği artırdığı, ancak partinin oyunu düşürdüğü değerlendirmesi yapan AKP yönetiminin, uyum yasaları kapsamında gündeme gelecek olan seçim sisteminde bir değişiklik yapmayı düşünmediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, daha önce ‘daraltılmış bölge ve yüzde 7 baraj’ üzerinde duran AKP, 2019 seçimlerinde HDP’nin baraj altında kalma olasılığını dikkate alarak yüzde 10’luk seçim barajını korumayı planlıyor. 7 Haziran seçimlerine benzer bir tablodan korkan AKP, Meclis’teki bir partinin baraj altında kalması durumunda çoğunluk sıkıntısı yaşamayacak.

Belediye başkanlarının istifasını değerlendiren AKP yöneticileri, “15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadele anlamında kamuoyu kelle istedi. Erdoğan, belediye başkanlarının istifa ettirilmesi süreciyle halktan gelen bu talebi gerçekleştirdi. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın lehine olacaktır. Seçmen, Erdoğan’a yüzde 55-56 oranlarında bir destekle Cumhurbaşkanı seçtirebilir” görüşünü dile getiriyor.

AKP'nin en büyük kaygısı

Habere göre, AKP’nin seçimlere yönelik en büyük kaygısı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp Meclis’te 7 Haziran benzeri bir tablonun ortaya çıkması durumunda çoğunluğu yitirmek. AKP’nin bu nedenle daha önce seçim sistemiyle ilgili önerdiği ‘yüzde 7 barajlı daraltılmış bölge sistemi’ yerine mevcut yüzde 10’luk barajı koruyabileceği kaydediliyor.

Uyum yasası çalışmalarında seçim sistemiyle ilgili bir düzenlemeyi şimdilik düşünmeyen AKP yönetimi, konuyla ilgili değerlendirmeyi 2019 seçimlerine yakın bir dönemde yapmayı düşünüyor. AKP yöneticileri, seçim sisteminde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı, yüzde 10’luk barajın korunması gerektiğini dile getiriyor.

AKP’nin yaptırdığı anketlerde MHP’nin barajın biraz üzerinde, HDP’nin ise sınırda olduğu kaydediliyor. Seçimlerde bir partinin baraj altında kalması durumunda AKP, oy oranı düşse de milletvekili sayısını artırarak Meclis’te çoğunluğunu koruyabilecek.