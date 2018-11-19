Kulis: AKP'nin temayülünden 3 büyükşehir belediyesi için hangi isimler çıktı

Yerel seçimler için belediye başkan aday adayı başvurularını alan AKP, dün akşam tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklamasını tamamladı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantıda temayül sonuçları ele alınacak. Öte yandan AK Parti kulislerinde İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adının açık ara önde olduğu ifade ediliyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın edindiği bilgilere göre; Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı, teşkilatlarda da Yıldırım'ın desteklendiği belirtildi. Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığının yüzde 90 oranında gerçekleştiği ifade edilirken, temayülde öne çıkan isimler şöyle: Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Temayülde üç büyükşehir için Soylu'nun isminin de konuşulduğu ortaya çıktı. İzmir'de yapılan temayül yoklamasında çıkan isimlerden biri de Hamza Dağ ancak henüz bu konuda net bir kararın olmadığı kaydedildi.