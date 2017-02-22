Kulis: AKP'nin 'evet' oyu beklentisi yüzde 55, CHP'nin stratejisi endişeye yol açıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak kulis yazdı. "Anayasa değişikliğinin ucu ucuna değişmesinin 2019’a kadar olan süreç açısından yeterli olmayacağı görüşündeler. O nedenle, ‘Yüzde 55 artı’ seviyesinde anlamlı bir evet bekliyorlar" diyen Selvi ayrıca, "CHP’nin, 'Hayır çıkarsa bir şey değişmeyecek. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Hükümet yerinde kalacak' stratejisinin AK Parti tabanını rehavete sürüklemesinden endişe ediyorlar" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Hayır tuzağı ve evet oranı" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2017) yazısı şöyle:

AK Parti grup toplantısı bitti, Başbakan çıktı.

İlk işimiz, kürsüsünden yaptığı Bozkurt selamını sormak oldu.



“Engelliler için yaptım” dedi. Şaşırdık. Ne anlama geldiğini sorduk.



“Evet anlamına geliyor. MHP’liler, ‘Bizden bahsedin’ dedi. Ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını verdi. “‘Bizim işareti yap’ dediler, ben de onların işaretini yaptım” derken keyifliydi. Biz sormadan MHP’lilere seslendi. “Onlar da bizim işaretimizi yapsınlar.”



Gözlerimiz haftaya MHP grubunda olacak. Bakalım Devlet Bahçeli, AK Parti işaretini yapacak mı?



Bu arada AK Parti’nin işareti ne? Başbakan’a sorduk. Eliyle halkı selamlama işareti yaptı.



AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum.



Yakında AK Parti ve MHP, bayraklarıyla ortak miting yaparsa şaşırmam.



AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da Mansur Yavaş’la birlikte şehir turu atarken ‘Bozkurt selamı’ vermiş, kıyamet kopmuştu.



Bakalım Başbakan’ın bozkurt selamı nasıl karşılanacak?

Anlamlı bir 'evet'



Grup toplantısını fırsat bilip, AK Parti kulislerine kulak kabarttım. Her şey referanduma kilitlenmiş durumda. Çünkü 16 Nisan’dan sonra siyasetin kartları yeniden karılacak.



Bu anlamda 16 Nisan bir milat olacak. Siyasette 16 Nisan’dan öncesi ve 16 Nisan’dan sonrası olacak. AK Partililerin beklentisi bundan sonra evet oylarının tırmanışa geçeceği yönünde. “Hayır bloku oluştu, ulaşabileceği en yüksek seviyeye ulaştı. Bundan sonra evet oylarında artış başlayacak. Çünkü kararsızların içinde en fazla geçmişte AK Parti’ye oy vermiş olan kesimler yer alıyor” deniliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingleri moralleri yükseltmiş. Cumhurbaşkanı 16 Nisan’a kadar 30 ile gidecek. Ancak, Erdoğan’ın bu sayıyı ikiye katlayıp en az 60 ile gitmesi bekleniyor. Referandumda AK Parti’nin en büyük umudu, Cumhurbaşkanı Erdoğan.



AK Parti referandumdan ne bekliyor? 16 Nisan’dan sonra taşların yerli yerine oturabilmesi için anlamlı bir evet oyuna ihtiyaç olduğu görüşündeler.



Anayasa değişikliğinin ucu ucuna değişmesinin 2019’a kadar olan süreç açısından yeterli olmayacağı görüşündeler. O nedenle, ‘Yüzde 55 artı’ seviyesinde anlamlı bir evet bekliyorlar.



AK Parti yöneticileri ve bakanlarla yaptığım görüşmelerde, kampanyanın dilinin değişeceği, daha kucaklayıcı bir yaklaşımın hâkim olacağı yönündeki haberlerin aynı zamanda bir beklentiyi yansıttığını fark ettim. Geçen hafta bu yönde yoğun tartışmalar yaşanmış. Hayır diyenleri terör örgütleriyle aynı safta gösterme yerine kuşatıcı bir yaklaşımın esas alınması savunulmuş. O nedenle, “Kampanyanın dili değişiyor” şeklindeki haberler, AK Parti’de olumlu karşılık bulmuş.

Bir yandan da gözler CHP'de

AK Parti’de bir yandan CHP’nin referandum stratejisi takip ediliyor. HDP eş genel başkanlarının cezaevinde olması Kılıçdaroğlu’nu, ‘Hayır bloku’nun doğal lideri haline getirdi. Ayrıca CHP şu ana kadar toplumu rahatsız etmeyen, sakin bir kampanya yürütüyor. Bildiğimiz kriz tellallığı yapan bir CHP yok. AK Parti’de, CHP’nin sakin tutumunu ne kadar sürdüreceği merak ediliyor.



Bir de tuzaktan söz ediliyor. O da CHP’nin tuzağı.



CHP’nin, “Hayır çıkarsa bir şey değişmeyecek. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Hükümet yerinde kalacak” stratejisinin AK Parti tabanını rehavete sürüklemesinden endişe ediyorlar.



“AK Parti seçmeni, nasıl olsa bir şey değişmeyecek diye sandığa gitmezse, hayır cephesine yarar” görüşünü savunuyorlar. Hayır çıktığı takdirde, her şeyin altüst olacağını düşünüyorlar.