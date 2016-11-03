Kulis: AKP'nin başkanlık formülünde 12,5 yıllık Erdoğan dönemi var

AKP’nin yazımı bitmek üzere olan anayasa teklifinin en tartışmalı maddelerinden biri, başkanlığa geçiş formülünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12,5 yıl daha koltuğunda kalmasının planlandığı iddia edildi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in kulis haberi şöyle:

AKP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı başkanlığa taşıma temelinde şekillendirdiği Anayasa değişikliği önerisinin yazımında son aşamaya gelindi. Teklifin idam konusu dışında tartışmalı maddelerinden en önemlisini başkanlığa geçiş formülleri oluşturuyor.



Edinilen bilgiye göre, Saray’la koordineli çalışan yazım komisyonunun, "başkanlık için tek isim olarak gördükleri Erdoğan’ı en uzun süre koltukta tutacak” bir formülü önermeye hazırlanıyor. Tartışmaların 2017’de yapılacak Anayasa değişiklik referandumunda seçilen başkanın hemen görevine başlaması ya da Erdoğan’ın görev süresinin biteceği 2019’a kadar bir geçiş döneminde görev üstlenmesi formüllerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Referandum sonrası başkanlığa hemen geçişin Erdoğan’ın görev süresini kısaltacağı görüşünden hareketle çok sıcak bakılmadığı bildirildi. AKP’de ağırlık kazanan görüşe, Erdoğan’ın 2019 Ağustos ayına kadar “Bakanlar Kurulu’na sürekli başkanlık etmek, bakanları atamak ve görevden almak” yetkileriyle donatılacak, bu arada AKP ile ilişkisi yeniden kurulacak. 2019 Ağustos ayında başkanlık için aday olacak ve yeni model tam olarak bu tarihten sonra başlayacak. AKP’nin planının, Anayasa’nın “Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilir” hükmünden yararlanarak 2019’a kadar geçecek 2.5 yılın üzerinde Erdoğan’a 10 yıl daha başkanlık yolunu açmak olduğu konuşuluyor.

Genel seçim de 2019’da

Bu formül, en geç 25 Ekim 2019’da yapılması gereken genel seçimle başkanlık seçimini birleştirerek, AKP’nin iktidar, Erdoğan’ın da başkanlık yolunun daha kolaylıkla açılması senaryosuna dayandırılıyor.

"Ömür boyu saltanat…"

AKP’nin planı hakkında BirGün’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başkanlık arzusunun halkta karşılık bulmadığını savundu. “Atatürk’ün bile kendine layık görmediği bir makamı birilerinin kendine layık görmesi halkta karşılık bulmuyor” diyen Özel şöyle devam etti: “Kenan Evren’e o günün koşullarında halk, cumhurbaşkanlığı için oy verdi ancak işaret ettiği partiyi desteklemedi, bu unutulmamalı. Seçim kampanyasını başkanlık kampanyası olarak sürdüren Erdoğan da benzer bir uyarıyı 7 Haziran’da aldı. Sonra tek başına iktidar olmak için başkanlık konuşmadan ülkeyi 1 Kasım’a götürdüler.”



Tartışmaların Erdoğan’ın üzerinden yapıldığını halkın gördüğünü söyleyen Özgür Özel, “Halk kişiye özel olduğu her şekilde görülen bu senaryoları desteklemiyor” dedi.



İçinden geçtiğimiz süreci “Erdoğan’ın sivil darbesi” olarak tanımlayan Özel, bu nedenle AKP’nin Anayasa teklifinde meşruiyetin mümkün olmadığını söyledi. AKP’nin ‘bilgi, yol ve hedef kirliliği’ yaşattığını söyleyen Özel, şöyle devam etti: “‘Dönemi mi tamamlayalım, iki dönem mi yapalım?’ Bu hedef kirliliğini gösteriyor, bir kişiye neredeyse ömür boyu saltanatı sunmak. İkincisi yol kirliliği; parlamenter demokrasiye, halkın egemenliğine dayanan rejimi ‘zaten fiili bir durum var bunu hukukileştirelim’ diye değiştirmeye kalkıyorlar. Üçüncüsü bilgi kirliliği; ‘Darbe Anayasasını değiştiriyoruz’ iddiasıyla parlamenter demokrasiye, halkın egemenliğine dayanan sistemi değiştirmek... Bunların halkta karşılığı olmadığını görecekler.”