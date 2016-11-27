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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: AKP'liler komisyonda darbeci askerlerin "Emri Cumhurbaşkanı'ndan aldık" iftirasından çekiniyor!

AKP'lilerin "Kendi idam sehpamızı hazırlıyoruz" görüşünü dile getirdiği iddia edildi

27 Kasım 2016 13:39

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarının AKP içinde rahatsızlık yarattığı belirtildi. İddiaya göre AKP’liler, komisyonun dinlediği kişilerin sürekli kendilerini suçlamasının partiyi yıprattığını düşünürken "Bunlar her türlü iftirayı atabilir. Ya bunlardan biri emri Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan aldık derse ne olacak. Kendi idam sehpamızı hazırlıyoruz" görüşünü dile getiriyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Komisyon çalışmaları sırasında dinlenen kişilerin sürekli AKP hükümetlerini suçlamasının parti yıprattığını düşünen bazı AKP’liler, “Kendi idam sehpamızı hazırlıyoruz” görüşünü dile getiriyor. Darbeci askerlerin dinlenmesinin komisyonun AKP’li üyelerince reddedilmesinde, “Bunlar her türlü iftirayı atabilir. Ya bunlardan biri emri Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan aldık derse ne olacak” kaygısının yattığı öğrenildi. TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nda, bugüne kadar dinlenen pek çok isim AKP hükümetlerini suçlayarak, zamanında uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı eleştirisini getirdi. Komisyon çalışmaları sırasında oluşan bu hava, parti içinde rahatsızlık yarattı. Bazı partililer, “Komisyona gelen bizi suçluyor. Oluşturulan hava partiye zarar veriyor. Kendi idam sehpamızı hazırlıyoruz” diyerek duruma tepki gösteriyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, komisyonun, FETÖ’nün devlet içindeki örgütlenmesinin 40 yıl önce başladığı, sorunun AKP’den değil önceki iktidarlardan kaynaklandığına vurgu yapan bir çalışma yapması gerektiği üzerinde duruluyor.

Parti içinde yaşanan tartışmalar ve çalışmaların partiye zarar vermemesi için komisyonun yol haritası, AKP’li üyeler tarafından titizlikle belirleniyor. Komisyona kimlerin çağrılacağı ve kimlerin dinleneceğine buna göre karar veriliyor.

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