Kulis: AKP'li vekillerden İsmail Kahraman'a hamle, 'Başkan rahatsız aday olmaz herhalde' diyorlar

20 Ağustos'ta tatile giren TBMM, 26. Dönem üçüncü yasama yılı çalışmalarına 1 Ekim’de başlarken, iktidar partisi AKP’de, Meclis Başkanlığı gündemi var. Görevde iki yılını dolduran İsmail Kahraman’ın koltuğu için çok sayıda aday ismi kulislerde dolaşıyor. Kahraman’ın koltuğuna karşı başlatılan lobi faaliyetlerinde uygulanan ince taktikler dikkat çekiyor. Milletvekillerinin, “Başkan geçen yıl çok ağır ameliyatlar geçirdi. Hasta zaten, aday olacağını sanmıyorum” ifadeleri dikkat çekiyor. Kahraman’ın yeniden Meclis başkanlığı adaylığında durumu netleşmese de en güçlü aday olarak görülüyor.

Talipli listesi giderek kabarıyor

AKP’nin adı Meclis Başkanı adayları olarak konuşulan isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu, eski bakan Nabi Avcı, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bulunuyor. AKP’de gurup başkanvekillerinden bazılarının değişebileceği de gelen bilgiler arasında. AKP kanadında komisyon başkanlıklarında ve üyelerde de değişiklik bekleniyor.