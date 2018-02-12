Kulis: AKP'li vekiller MHP'nin hükümet ortağı gibi davranmasından rahatsız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile ittifak çalışmalarında hassas davranılması ve yerelde MHP’lilerin taleplerinin karşılanması yönünde talimat vermesinin AKP'li vekilleri 'zorladığı' belirtildi. AKP’li vekillerin, MHP’nin hükümet ortağı gibi davranmasından, yerelde tayin ve atama talimatı verilmesinden rahatsız olduğu aktarıldı. Kulislerde, "Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu" konuşmaları yapıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre Erdoğan MHP’yi üzecek açıklamalardan uzak durulması, yerelde taleplerinin karşılanması yönünde talimat verirken; AKP’li vekiller, MHP’nin şimdiden hükümet ortağı gibi davranmasından rahatsız. MHP’li il başkanlarının, o ilin AKP’li milletvekillerini arayarak tayin ve atama talimatı vermesi, her talebin karşılanmasının beklenmesi, alt düzeyde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Kulislerde, bazı AKP’li vekillerin, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikâyetçi olduğu söylenirken, “Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu” diyerek dert yandığı ifade edildi.

"İttifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor"

AKP ve MHP arasında seçim ittifakı yapılabilmesine ilişkin uyum yasası çalışmalarında sona doğru gelinirken, ittifak komisyonun bu konuyla ilgili değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi bekleniyor. İttifak ile ilgili düzenlemenin “seçim yasalarındaki değişikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağına” ilişkin anayasa hükmünün Kasım 2019’da yapılacak seçimlerde istisna tutulması nedeniyle AKP, konuyla ilgili düzenleme için acele etmiyordu. Ancak MHP’nin 18 Mart’ta yapacağı kongre öncesinde Meclis gündemine getirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle ittifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor.

Erdoğan'dan MHP’nin atama, yatırım ve hizmetlerle ilgili taleplerinde hassas olunması talimatı

Liderler düzeyinde ve partilerin üst düzey isimlerinden yapılan açıklamalardan yola çıkılarak Kasım 2019 seçimlerinde iki partinin ittifakının kesin olduğu yorumları yapılırken, AKP’nin tabanında bir süredir MHP’lilerin fiili ‘hükümet ortağı’ gibi davranmasından şikâyet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda, “milli mutabakat” olarak nitelendirilen AKP-MHP ittifakına zarar verecek açıklamalardan kaçınılması, MHP konusunda hassas olunması, iki parti arasında gerilim yaratacak ve MHP’lileri üzecek açıklamalardan kaçınılmasını özellikle istedi. Erdoğan, ayrıca yerelde de MHP’nin atama, yatırım ve hizmetlerle ilgili taleplerinde hassas olunması ve olabildiği ölçüde karşılanması talimatını verdi.

AKP yöneticileri ve milletvekilleri, Erdoğan’ın uyarılarını da dikkate alarak kamuoyu önünde MHP ile ilgili hiçbir olumsuz açıklama ya da yorumda bulunmuyor. Ancak parti kulislerinde, özellikle milletvekilleri kendi aralarında zaman zaman espriyle karışık zaman zaman da ciddi biçimde MHP’nin hükümet ortağı gibi hareket etmesine karşı rahatsızlıklarını ve tepkilerini dile getiriyorlar. Bazı milletvekilleri, özellikle Erdoğan’ın MHP’nin talepleri konusunda hassas olunması yönündeki talimatının ardından MHP’li il başkanlarının AKP’li vekilleri arayarak ‘emir verircesine’ taleplerde bulunduğunu belirterek, “Gayet rahat bir şekilde şu ismi şuraya, bu ismi buraya atayalım gibi bir yaklaşım sergiliyorlar” diye dert yanıyor. Bazı vekiller de, espriyle karışık “Bir tane il başkanım vardı, şimdi iki oldu” diyerek rahatsızlığını dile getiriyor.