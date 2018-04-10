Kulis: AKP'li vekil "Gül aday olursa sonuç farklı olabilir, ikinci turda burada çözülecek çok kişi var" dedi

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, AKP içerisindeki bir milletvelinin sözlerini aktardı. Buna göre milletvekili, muhalefetin ilk turda ortak aday göstermemesi gerektiğini bildirerek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olması durumunda ise sonucun "çok farklı" olacağını söyledi. Yavuz'un yazısında göre Gül'ün ikinci tura kalması durumunda AKP'li seçmen ve partililer içinde çözülecek çok kişi olacağı iddia edildi.

Yavuz'un "İçerideki muhalif vekilin analizi" başlığıyla (10 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ben muhalefetin yerinde olsam ilk turda ortak aday göstermem. Bu durumda ilk turda CHP adayı 25, HDP 10, İYİ Parti 10 ve mesela platformun adayı Gül olursa sonuç daha da farklı olabilir. İkinci tura kalırsa da, burada çözülecek çok kişi var!” Şok halimi belli etmemeye çalıştım ama… “İnşallah böyle yapmazlar!” diye ekledi.

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Bu analizi, önemli bir iktidar vekilinden bizzat duyunca şok olmamak mümkün mü! Bu ifadelerden anlaşıldığı gibi, sadece dışarıda değil, içeride de muhalifler var.