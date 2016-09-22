Kulis: AKP’li büyükşehir belediye başkanı gözaltına alındı; 3 saat emniyette tutuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında AKP’li bir büyükşehir belediye başkanının gözaltına alındığı, 3 saat emniyette tutulduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberindeki iddiaya göre, belediye başkanın adamları ve AKP Genel Merkez devreye girdi ve ‘partiye büyük zarar verir' denilerek başkanın serbest kalması sağlandı.

Toprak'ın haberi şöyle:

FETÖ soruşturmasının ‘siyaset ayağı' konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, AKP'li büyük bir şehrin belediye başkanı gözaltına alındı. Yaklaşık 3 saat Emniyet'te ‘misafir' edildi.

SADECE 3 SAAT SÜRDÜ

Başkanın adamları ve Genel Merkez devreye girdi ve ‘partiye büyük zarar verir' denilerek serbest kalması sağlandı. Kritik gözaltı 16 Eylül Cuma günü yaşandı. FETÖ soruşturmasında adı sık sık geçen ve FETÖ'cülere ‘imar desteği' vermekle suçlanan belediye başkanı, 15 Temmuz'dan sonra sık sık FETÖ aleyhine konuşmalarıyla da dikkat çekiyordu.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre AKP'li başkanın gözaltı macerası sadece üç saat sürdü. Başkanın ekibi gözaltından sonra parti genel merkezine bilgi verdi. Hem genel merkez hem de başkanın adamları üst düzey bazı görüşmelerde bulundu.

‘ZARAR GÖRÜRÜZ'

Yapılan ikili görüşmelerde başkanın önemli bir konumda olduğu, onun böyle bir suçlama ile gözaltına alınmasının AKP'ye büyük zarar vereceği yorumları üzerinde duruldu. Üst düzey temasların ardından AKP'li başkan serbest kaldı. Gözaltına alınması ve sonrasında yaşanan gelişmeler de kamuoyuna yansımadı.