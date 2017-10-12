Kulis: AKP’de sıkıyönetim; kritik günlere için özel ekip oluşturuldu

Teşkilatlarda değişim sancılarının estiği AKP’de 2019 için alınan önlemler dikkat çekiyor. Bu süreçte partiden çatlak sesler çıkmasını istemeyen AKP yönetiminin söylem birliğini sağlamak üzere kendi içinde ‘medya havuzu’ oluşturduğu öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bakanlar, parti yönetimi, gurup başkanvekilleri dışında kritik günler için özel bir ekip oluşturuldu. Milletvekilleri içinden seçilen ve ‘medya havuzu’ adı verildiği belirtilen 30 kişilik ekipte, eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Taner Yıldız, Emrullah İşler ile Nabi Avcı'nın dışında Mustafa Şentop, Aziz Babuşçu, Hüseyin Kocabıyık gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.

‘Medya havuzu’ ekibinin önümüzdeki günlerde yol haritasını belirleyeceği de yine kulislerdeki bilgiler arasında.