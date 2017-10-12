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Politika

Kulis: AKP’de sıkıyönetim; kritik günlere için özel ekip oluşturuldu

‘Medya havuzu’ adı verilen 30 kişilik ekipte, Yalçın Akdoğan, Taner Yıldız, Emrullah İşler, Nabi Avcı gibi isimler yer alıyor

12 Ekim 2017 01:21

Hülya Karabağlı

Teşkilatlarda değişim sancılarının estiği AKP’de 2019 için alınan önlemler dikkat çekiyor. Bu süreçte partiden çatlak sesler çıkmasını istemeyen AKP yönetiminin söylem birliğini sağlamak üzere kendi içinde  ‘medya havuzu’ oluşturduğu öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bakanlar, parti yönetimi, gurup başkanvekilleri dışında kritik günler için özel bir ekip oluşturuldu. Milletvekilleri içinden seçilen ve ‘medya havuzu’ adı verildiği belirtilen 30 kişilik ekipte,  eski bakanlar Yalçın Akdoğan,  Taner Yıldız, Emrullah İşler ile Nabi Avcı'nın dışında Mustafa Şentop,  Aziz Babuşçu, Hüseyin Kocabıyık gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi.  

‘Medya havuzu’ ekibinin önümüzdeki günlerde yol haritasını belirleyeceği de yine kulislerdeki bilgiler arasında. 

ETİKETLER

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