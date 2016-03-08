Kulis: AKP'de cemevlerine hukuki statüye karşı çıkanlar var; bedava elektrik verilmesi gündemde

1 Kasım seçimi öncesinde cemevlerine hukuki statü vaat eden ve bunun için tarih veren hükümetin süresi 21 Mart’ta doluyor. AKP yöneticileri “Statü işi olmayacak gibi” derken, cemevlerinin harcama ve elektrik gibi giderlerini karşılama formülü üzerinde duruluyor.

AKP hükümeti, seçim beyannamesinde “Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Aynı şekilde, ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Kanunu, İmar Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapacağız” vaadinde bulunmuştu.

Eylem Planı’nın “3 ayda gerçekleştirilecekler” bölümüne cemevlerine hukuki statü tanınması hedefini koyan hükümetin süresi 21 Mart’ta doluyor. Çalışmalar şu ana kadar yasal düzenlemeye dönüşemedi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre, parti içinden “camilere alternatif merkez oluşturulmamalı” itirazları geliyor.

Cemevlerine ‘resmi statü’ tanınmasının zor olduğuna dikkat çeken AKP yöneticileri, “Statü işi olmayacak gibi. Ancak Elektrik Piyasası Yasası başta olmak üzere bazı değişiklikler yapılabilir” görüşünü dile getiriyor.