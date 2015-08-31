Kulis: AKP'de 10 isme 3 dönem vizesi; Baş ve Ergin siyasete dönmek istemiyor

Hükümet kurma telaşının ardından kongre ve seçim hazırlıklarına odaklanan AKP’de en çok, üç dönemlik isimlerin hem parti yönetiminde hem de seçim listelerinde nasıl değerlendirileceği konuşuluyor. AKP’nin bugünkü yönetiminin ise 70 üç dönemlik isimden ancak 10’una vize verme hesabı yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP, bu isimleri MKYK’da değerlendirebileceği gibi, seçimlerde zayıf kaldıkları illere liste başı olarak da koyabilecek.

'Baş ve Ergin istemiyor'

Partide yeniden değerlendirilecek isimler olarak, Ali Babacan, Faruk Çelik, Ömer Çelik, Taner Yıldız, Nihat Ergün, Bekir Bozdağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehdi Eker, Mehmet Ali Şahin, Nurettin Canikli konuşuluyor. Cemil Çiçek, Hüseyin Çelik, Bülent Arınç, Hayati Yazıcı, Binali Yıldırım, Beşir Atalay konusunda ise tereddütler var. Bu isimlere siyaset duruşları ve anlayışları nedeniyle karşı çıkanlar da destek verenler de bulunuyor. Nimet Baş ve Sadullah Ergin’in partide sevilmeleri ve tabanda karşılıklarının olmasına karşın, siyasete devam etmeme kararında oldukları öne sürülüyor. Bu isimlerin, görev almaları için ikna edilmeleri gerekecek.

Sayıları 20 civarındaki eski bakan ve eski siyasetçinin, kimseden ‘davet beklemeden’, adaylık başvurusu yapma kararı aldığı ifade ediliyor. Bu isimler önce 12 Eylül’deki kongrede MKYK’ya girmeye çalışacak, daha sonra milletvekili listelerinde yer bulma mücadelesi verecek.