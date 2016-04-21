Kulis: AKP yönetiminden bir grup dokunulmazlıkla ilgili değişikliğin referanduma gideceğini düşünüyor

AKP yönetiminde bir grup Meclis'teki oylamada dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliğinin referandum aralığında kalacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın referandumu isteyebileceğini fakat bunun doğru olmayacağını düşünen AKP'liler, ikinci tur oylamada referandum yolu görünürse önerinin komisyona çekilebileceğini belirtiyor.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği önerisinin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerini haftaya erteleyen AKP’de, bir yandan fire hesapları yapılırken bir yandan da önerinin referandum aralığında (330-367) kabul edilmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği tartışılıyor. Parti kulislerinde, olası gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

Fireye rağmen 367’nin üzerinde oy beklentisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açık destek vermesine karşın en fazla fire CHP’de olur. MHP’de de fire olur ama yarısından fazla olmaz. AKP’de olacak fire sayısı ise 10’u geçmez, çok sürpriz olursa 20’yi bulabilir. CHP ve MHP milletvekillerinin yarısı hayır oyu kullansa, AKP’den de 10 dolayında fire olsa bile 390’ın üzerinde bir oya ulaşılabilir. Anayasa değişikliği olacaksa en iyi yol, referandumsuz anayasa değişikliği olur.

367’nin altında kalırsa referanduma gider

Eğer genel kuruldaki oylamada öneri 330-367 aralığında bir oyla kabul edilirse zorunlu referandum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Erdoğan, dokunulmazlık işini ilk gündeme getiren kişi ve aylardır neredeyse her toplantıda bu konuda Meclis’in adım atmasını istiyor. Referandum gerektiren anayasa değişikliği önüne gelirse veto etmez, referanduma gidilir.

Referandum külfet demek

Bu koşullarda referandum doğru olmaz, hem zaman kaybı hem de maddi külfet demek. Ancak bu konuda kararı Davutoğlu ile istişarede bulunacak olan Erdoğan tarafından verilir.

Komisyona çekilebilir

Önerinin ikinci tur oylamasında ‘referandum’ çıkarsa yeniden bir durum değerlendirmesi yapılır. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma gidilmemesi yönünde karar vermesi durumunda önerinin tümünün oylamasının yapılmaması gibi bir formül devreye sokulabilir. Erdoğan’ın “Dokunulmazlıkların kaldırılmasını kendisi istedi, ama önüne gelen yasayı da referanduma götürmeyerek veto etti” denilmemesi için önerinin tümünün oylaması yapılmadan komisyona çekilebilir. Ancak bu dokunulmazlıkların tamamen rafa kaldırıldığı anlamına gelmez. TBMM Anayasa - Adalet Karma Komisyonu’nda dokunulmazlık fezlekelerinin tek tek görüşülmesi gündeme gelebilir.