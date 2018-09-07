Kulis: AKP yerel seçim için tedbirlerini arttırıyor

Yerel seçimde 2014’ün gerisine düşmek istemeyen ve 24 Haziran'da yüzde 8'lik oy kaybı yaşayan AKP'nin, ittifak olasılığını da dikkate alarak aday belirleme sürecini sıkı tutacağı görünüyor. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle il ve ilçe başkanları, belediye meclislerinde grup başkanı yapıldı. Kulislerde, AKP'nin bu yolla belediye başkanlarını teşkilatlar aracılığıyla sürekli gözetim altında tutacağı; bağımsız davranan ya da parti politikalarıyla ters düşen belediye başkanlarının hızla istifa ettirilmesi yoluna gideceği konuşuluyor.

AKP'nin önce muhalefetin elindeki merkezlerin adaylarını açıklayacağı belirtilirken, bunun için il ve ilçelerde anket ve saha çalışması yaptığı biliniyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi aynen şöyle:

Parti içinde bir yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı ‘yerel seçimde ittifak’ın nasıl olabileceğini tartışılırken bir yandan da aday belirleme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, 24 Haziran seçimlerinin il ve ilçelere göre sonuçları ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Hazırlanan raporlar belediye başkanı adaylarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

AKP, bu raporların yanı sıra il ve ilçelerde anket ve saha çalışması yapıyor. Partinin tüm çalışmaları ekim ayı sonuna kadar tamamlayarak aday belirleme sürecine geçmesi bekleniyor.

Önce muhalefetteki iller

AKP, anket ve saha çalışması kadar belirlenecek adayların taban ve parti örgütlerine yansımasının olumsuz olmamasına da dikkat edecek. Buna göre, önce muhalefetin elinde olan il ve ilçelerin belediye başkanı adayları belirlenerek ilan edilecek. AKP, bu yolla parti adaylarının muhalefetin elinde olan illerde daha uzun süre çalışabilmesi ve kendini tanıtarak partiye oy çekmesini sağlamayı hedefliyor. Partinin elinde bulunan belediye başkanlıklarında ise adayların belirlenmesinde çok aleleci davranılmayacak. ‘Metal yorgunluğu’ gerekçesiyle Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının 'istifa ettirilme' sürecinde yaşanan kriz dikkate alınarak, mevcut belediye başkanlarının adayyapılmaması nedeniyle parti örgütlerinde sıkıntı, küskünlük ve parti içi tartışmaların yaşanmasının bu yolla önlenmesi, en azından asgari seviyede tutulması isteniyor.

Parti yönetiminin, genel merkez, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarıyla ters düşen belediye başkanlarına yönelik tavrı ise bundan sonraki süreçte daha sert olacak. Parti tüzüğünde yapılan değişiklikle il ve ilçe başkanları, belediye meclislerinde grup başkanı yapıldı. AKP, bu yolla belediye başkanlarını teşkilatlar aracılığıyla sürekli gözetim altında tutacak. Bağımsız davranan ya da parti politikalarıyla ters düşen belediye başkanlarının hızla istifa ettirilmesi yoluna gidilecek.

İttifakta 24 Haziran kriteri

AKP, Bahçeli’nin yerel seçimde ittifak önerisinin nasıl bir yöntemle gerçekleştirilebileceğini de tartışıyor. 24 Haziran seçim sonuçlarının esas alınması gerektiğini belirten parti yöneticileri, “Eğer ittifak yapılmasına karar verilirse burada esas olan seçim sonuçlarına bakılmasıdır. Hangi partinin oyu öndeyse orada o partinin adayı etrafında bir ittifak olabilir. Yöntemin nasıl olacağına liderler oturur karar verir” görüşünü dile getirdi