Kulis: AKP, uyum yasalarını MHP ile birlikte çıkaracak

16 Nisan'daki referandumda kabul edilmesinin ardından 2019'da yürürlüğe girmesi öngörülen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ne ilişkin uyum yasalarının AKP ve MHP'nin ortak çalışmasıyla çıkarılacağı ileri sürüldü. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yaz tatilinde de Meclis’i çalıştırarak uyum yasalarını geçirmeyi ve TBMM İçtüzüğü’nü değiştirmeyi planlıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın ve Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

AKP yönetimi, YSK’nin referandum sonuçlarını resmen ilan etmesini beklemeden anayasa değişikliğiyle ilgili uyum düzenlemelerine ilişkin çalışmalara başladı. Referandumda kabul edilen anayasa değişikliğine göre, uyum yasalarının 6 ayda çıkarılması öngörülüyor. AKP, yaz tatilinde de Meclis’i çalıştırarak uyum yasaları ve TBMM İçtüzüğü’nü değiştirmeyi planlıyor. Anayasa değişikliğine paralel olarak hangi yasalarda değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında oluşturulan komisyon kuruldu. Komisyon, mevzuat taramasını tamamladıktan sonra AKP açısından hangi düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda altyapıyı oluşturacak.

AKP yönetimi, uyum yasalarını CHP ve MHP temsilcilerinden oluşan bir uyum komisyonuyla çıkarmak istiyor. Ancak Meclis’te sert muhalefet kararı alması nedeniyle CHP’den komisyona bir katılım gelmesini beklemiyor. Bu durumda komisyonun AKP ve MHP temsilcilerinden oluşturulması planlanıyor.

Uyum yasalarının hızla çıkarılması için nasıl bir yolla yapılacağı konusunda formül aranıyor. ‘Yetki yasası’ çıkarılarak KHK ile bu düzenlemelerin yapılabileceği değerlendiriliyor. Ancak bazı AKP yöneticileri, bu formüle ‘şık ve doğru olmayacağı’ gerekçesiyle sıcak bakmıyor. KHK yerine tüm düzenlemelerin TBMM’ye yasa tasarısı olarak getirilmesi, zamandan kazanılması için de ‘torba tasarı’ olarak sunulması formülü ağırlıklı olarak dile getiriliyor. Ancak bu konudaki kararın AKP ve MHP arasında yapılacak görüşmelerde netleştirileceği kaydediliyor.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, uyum yasalarının 6 ayda çıkarılması gibi bir zorunluluk olmadığını belirtirken, çok sayıda yasada değişiklik yapılacak görünmesine karşın bunların büyük bölümünün, hükümet sisteminin kaldırılmasından kaynaklanan “başbakan, hükümet” gibi teknik düzenlemeler olduğunu belirterek, bu ifadelerin yasa metninden çıkarılmasıyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.

Uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler Yasası ile seçim mevzuatında da değişiklik yapılması planlanıyor. Özellikle seçim sisteminin değiştirilmesi, seçim barajının düşürülmesiyle ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin birlikte yapılacağı seçime kısa bir süre kala gündeme gelebileceği belirtiliyor.

CHP: Destek yok

CHP uyum yasalarına destek vermeme kararlılığında. CHP kaynakları, iktidar kanadının ‘uzlaşma çağrısı’ yapması halinde bunun sadece ‘göstermelik’ olacağına dikkat çekerken, “Reddi için mücadele ettiğimiz bir anayasanın, uyum yasalarına destek vermemiz söz konusu olmaz” görüşünü dile getiriyor.