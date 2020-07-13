Kulis: AKP, sosyal medya düzenlenlemesinde muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi beklenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. AKP, muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 1 Temmuz'da tatile giremeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun, bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AKP yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AKP daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak, kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AKP yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi.

AKP kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise, düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor. AKP’nin Almanya’daki uygulamadan yola çıkarak, dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgelerin mahkemelerin talebi hâlinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor.