Kulis: AKP, sisteme yerel rötuşu değerlendiriyor, yetki devri masada

AKP kaynakları, “sistemin özünü bozmayacak” bazı değişikliklere gidilebileceğinin sinyalini verirken, muhalefetin “parlementer sisteme dönüş” çağrılarının gerçekçi olmadığını savunuyor. AKP'li yetkililer yerelde rötuş hazırlığı yaparken, cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılmasının da masada olduğu öne sürülüyor.

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, AKP kulislerinde, Temmuz 2018’de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli problemi olarak, “Ankara’daki başkanlık sistemine geçiş iradesinin yerele yansımaması” gösterilirken, yeni sisteme geçişte “bürokrasiyi bitirmek ve işleyişi hızlandırma”nın amaçlandığı ancak yerelde sistemin işlemediği belirtiliyor.

AKP'li yetkililer, “Yerelde parlementer sistemdeki prosedürler aynen uygulanmaya devam ediyor. Şu anda yapılması gereken en önemli düzenleme ‘hayati olmayan’ bazı başlıklarda, ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılan valilik ve il müdürlüğü gibi makamlara yetki devrinin tartışılması” yorumunu yapıyor.

AKP'li kaynaklar, yüzde 50+1 modelini içeren yeni sistemin muhalefet partilerini de ideolojik değil iş odaklı muhalefet yapmaya ittiğini; bu durumun iktidarı da, “daha iyisini” yapmaya zorladığını belirterek, sistemin korunması gerektiğini ifade ediyor. Parti kulislerinde, sistemde radikal bir değişikliğe “gerçekçi” bir muhalefetin de 2023 seçimlerine kadar “evet” demeyeceği; ancak seçimlerden sonra böyle bir değişikliğin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Öte yandan AKP’de 2028’de bürokrasi ve siyasetin yeni sistemin işleyişine tam olarak alışacağı yorumları yapılıyor.