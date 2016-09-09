Kulis: AKP, OHAL'i üç ay daha uzatacak

TSK içindeki bir grup cuntacı asker tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen OHAL'in 20 Ocak'a kadar uzatılacağı ileri sürüldü. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün Meclis kulislerinden aktardığı bilgilere göre, AKP hükümetinin, 20 Ekim'de bitmesi gereken OHAL'i 3 aylık bir süre için uzatacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan kulis haberi şöyle:

Önümüzdeki günlerde süreci ve gelişmeleri değiştirecek sürpriz bir değişiklik olmazsa, Tükiye’nin 20 Ocak 2017’ye kadar Olağanastü Hal (OHAL) ile yönetileceği kesinleşti. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi. OHAL’in süresi 3 ay olarak belirlendi. Türkiye halen 90 gün için ilan edilen OHAL’in 51. gününde. Anayasal bir yönetme aracı olmasına karşın iktidara denetimsiz ve kontrolsüz yetkiler verdiği bilindiği için hükümet, en başından itibaren “OHAL’i halka değil devlete karşı ilan ediyoruz” açıklamalarıyla yola çıktı.

At izi it izi

Başbakan Binali Yıldırım’ın OHAL’in amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin güvence veren açıklamalarına karşın çıkarılan KHK’lerle çok kısa sürede on binlerce çalışanın işlerinden atılması, rekor gözaltı ve tutuklamalarda darbeci olmayanların da bulunması “kuruyaş” kaygılarını ortaya çıkardı. Başlangıçta tek bir KHK çıkarılacağı sözüne karşın, art arda çıkarılan KHK’lerle “cadı avı” kaygı olmanın ötesinde bir gerçeklik boyutunu kazandı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu durumdan yakınarak, “at izi it izine karıştı” dedi. Başbakan Binali Yıldırım da yapılan yanlışların düzeltilmesi için bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Çözüm değil...

Ancak muhalefete göre gözaltı, tutuklama ve işten çıkarmaların kanlı darbe girişiminde yer alması imkânsız isim ve çevrelere yönelik olarak da kullanılmasının önüne bu tür mekanizmalarla geçmenin çözüm olmadığı görüşünde. Yenikapı mitingine katılan ve darbe girişiminden bu yana iktidarla bir diyalog yürüten CHP ise bu tür düzeltme çalışmalarının soruna kalıcı çözüm getiremeyeceğini, tüm yanlışlıkların sorumlusunun OHAL olduğunu düşünüyor. 3 ay için getirildiği açıklanan OHAL içinde sürenin yarıdan fazlası geçilirken “yeniden uzayacak mı” tartışması da sürüyor.

Başlangıçta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa’da IŞİD saldırılarına karşı ilan edilen OHAL’in iki kez uzatılmasını örnek göstererek, süre dolduğunda yeniden uzatılabileceğini söylemişti. Ancak yine ilk günlerde çok sayıda bakandan, “3 ay için getirdik. Bu üç ayda darbecileri temizleyeceğiz. Uzatmayacağız. Hatta 3 aylık süre dolmadan OHAL’i kaldırabiliriz” açıklamaları gelmişti. Bugünlerde ise iktidar içinden “OHAL uzayabilir” sözleri duyulmaya başlandı.

Kalan 49 gün

Edindiğimiz bilgi, OHAL’in 90 günlük sürenin sona ereceği 20 Ekim’de yeniden uzatılacağını gösteriyor. OHAL’in uzatılacağına ilişkin planlama bilgisi muhalefet partilerine de ulaşmış durumda. Siyasi kulislere göre iktidar bir süre önce OHAL’i uzatma kararı aldı. 20 Ekim’de OHAL bir kereliğine 3 ay daha uzatılacak. Bu durumda Türkiye 2016’yı OHAL altında kapatacak. ikinci kez uzatılmaması durumunda bile 20 Ocak 2017’ye kadar OHAL sürecek. Hükümetin bu yaklaşımına karşın muhalefet, elindeki diyalog imkânını, kalan 49 günlük sürede iktidarı OHAL’in süresini uzatmayıp 3 ayda tamamlaması için kullanmayı planlıyor.

İhbarcılık

CHP’ye göre tüm “cadı avı” olayları, başta itibaren iktidarın halka yaptığı “ihbar edin” çağrısından kaynaklanıyor. CHP, hiçbir suça bulaşmayan insanların da büyük itibar gören ihbar furyası nedeniyle OHAL’in verdiği yetkiler çerçevesinde işlerinden atılıp cezaevlerine kondukları eleştirisinde bulunuyor. CHP’ye göre OHAL’in sona ermedikçe “yaş-kuru” kaygıları sona ermeyecek.