Kulis | AKP'nin yılbaşından önce açıklayacağı belirtilen yeni anayasa taslağında hangi maddeler var?

AKP'nin yeni anayasa taslağını yılbaşından önce açıklayacağı belirtildi. AKP'nin açıklayacağı yeni anayasa taslağında hangi maddeler var?

Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre, parlamentodan seçilen bakanların görev süreleri bittiğinde yeniden milletvekili olmasının önünü açacak öneri masada. Ayrıca AK Parti muhalefetin parlamenter sistemi teklifine ise kapıları kapattı.

"Bakanların bir kısmı parlamentodan seçilsin"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bakanların bir kısmının parlamentodan seçilmesi önerisi yer aldı.

Yürütme ve yasama arasında bağın kurulması için milletvekilinin bakan olunca vekilliğini dondurulması, görev süresi bittiğinde ise geri dönmesinin önünün açılması öneriler arasında. P

Bakanların güvenoyu alması gündemde

Önerilerden biri de kabinenin tümünün ya da Milli Savunma, Adalet, İçişleri, Dışişleri bakanlarının güvenoyu almaları. Meclis'in denetim yetkisinin güçlendirilmesi için gensoru uygulamasının geri getirilmesi de öneriler arasında. Bu kapsamda bakanlar için belli sayıları bulmak koşulu ile gensoru önergesi verilebilecek. Daha öncede olduğu gibi belli sayıya ulaşılıp önerge kabul edilirse ilgili bakan düşmüş olacak.

Parlamenter sisteme dönüşe sıcak bakılmıyor

Bir başka öneri de sözlü soru önergesi uygulamasının yeniden getirilmesi. Milletvekilleri geçmiş dönemde yani parlamenter sistemde olduğu gibi sözlü soru önergesi verebilecek. Bakanlar belli günlerde TBMM'ye gelip milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. AKP, muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' teklifine ise sıcak bakmıyor.