Kulis: AKP MKYK'sında bazı üyeler kardeşi darbecilikle suçlanan Dişli'nin istifasını istedi

Başbakan Binali Yıldırım, “Bir genel başkan yardımcımızın kardeşi asker de tutuklandı. Şimdi onun hesabını bundan sormamız doğru birşey değil” diyerek AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’ye sahip çıktı. Ancak partide Dişli’nin istifa etmesi gerektiğini düşünenlerin sayısının az olmadığı ileri sürüldü. Son MKYK toplantısında bazı üyelerin yüzüne karşı istifayı kastederek 'gereğini yap' mesajı verdiği, tartışmaya girmeyen Dişli’nin toplantı salonunu terkettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın aktardığı kulis haberi şöyle:

Gözler Başbakan’da

Kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli’nin darbe girişiminin ardından tutuklanmasından sonra gözler AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin istifa edip etmeyeceği, Başbakan Binali Yıldırım’ın bir işlem başlatıp başlatmayacağına çevrilmişti.

Partinin geçen haftalarda yapılan kapalı grup toplantısında bazı milletvekilleri konuyu gündeme getirmiş, darbecilerle akraba olanların bulundukları görevden istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti.

Başbakan, önceki gün medya temsilcilerine yaptığı açıklamada, “Burada milat 17-25 Aralık. Onun öncesine gidersek bu işin içinden çıkamayız. Siyasette de ölçü bu. Biz yan yana çalıştığımız arkadaşlarımızla ilgili endişe duyarak, kuşku duyarak bir arada olamayız. Bir genel başkan yardımcımızın kardeşi asker de tutuklandı. Şimdi onun hesabını bundan sormamız doğru birşey değil. Bu tip ilişkiler olabilir, yakınındakilerin birtakım ilişkileri olabilir. Ama o ilişkilere bizim arkadaşlarımız bilfiil destek veriyor, onu savunuyarsa ayrı bir şey, değilse ayrı bir şey” diyerek Dişli’ye sahip çıktı.

Gereği niye yapılmıyor?

AKP’nin kapalı grup toplantısından bir gün sonra 3 Ağustos’ta toplanan MKYK’de de Dişli’nin durumu gündeme geldi. Bir MKYK üyesi, “Binlerce kişi gözaltına, açığa alındı. Biz kendi içimizde gözden geçirme yapmadık. Kardeşi darbeci olan kişi halen görevinde. Bununla ilgili gereği neden yapılmıyor, gereğini ne zaman yapacak” diyerek Dişli’nin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bazı MKYK üyeleri de bu görüşe destek verdi. Açıklama yapmayan Dişli, kendisiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı sırada toplantı salonundan çıktı.

"İntihar ederim dedi" iddiası

Parti kulislerinde, 15 Temmuz’dan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kardeşi Mehmet Dişli’nin 'FETÖ’cü olduğuna ilişkin bir istihbarat notunun gittiği, bunun üzerine Erdoğan’ın Dişli’yi yanına çağırdığı ve bu istihbaratın doğru olup olmadığını sorduğu konuşuluyor. Dişli’nin de Erdoğan’a “Böyle bir şey söz konusu olamaz. Olursa intihar ederim” dediği belirtiliyor.