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Politika

Kulis: AKP milletvekilleri için güvenlik önlemleri arttırıldı

MHP ile CHP'den bazı milletvekillerine de güvenlik önerisinin götürüldüğü söyleniyor

18 Ocak 2017 18:05

Hülya Karabağlı

15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra TBMM başta olmak üzere stratejik yerlerde artırılan güvenlik önlemleri anayasa görüşmeleri çerçevesinde üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün AKP milletvekillerini arayarak 'yakın koruma', oturdukları binanın önüne 'nöbetçi kulübesi' gibi seçenekli önlemler sundukları ve alınan yanıta göre hareket ettikleri öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet’in bu uyarısıyla birlikte birçok milletvekilinin yakın koruma sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Uygulamanın, milletvekillerinin seçim bölgesindeki faaliyetlerini de kapsadığı belirtildi. Buna göre, seçim bölgesine giden bir milletvekili koruma talebinde bulunduğu takdirde bu uygulamadan yararlanıyor ayrıca televizyon programına katılma durumu söz konusu olduğunda talepte bulunabileceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, MHP milletvekilleri ile CHP’den bazı milletvekillerine de bu önerinin götürüldüğü söyleniyor.

TBMM’de güvenlik önlemleri arttırıldı

15 Temmuz sonrasında yeni güvenlik önlemlerini hayata geçiren TBMM, anayasa görüşmeleri boyunca da tepeden tırnağa önlemlerini bir kez daha artırdı. TBMM’nin  İçişleri  Bakanlığı’na bakan duvarına ‘çelik bariyerler’ yerleştirildi.  

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