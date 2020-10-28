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Kulis: AKP İstanbul İl Başkanlığı için Metin Külünk ve Fazlı Kılıç’ın isimleri öne çıkıyor

28 Ekim 2020 09:35

AKP’de kongre takvimi ilerlerken, kulislerde eski milletvekili Metin Külünk ya da eski Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın İstanbul İl Başkanlığı için öne çıkan isimler belli olmaya başlandı.

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