Kulis: AKP ile MHP arası sıkıntılı; vekil transferi ve meclis grup sayısında anlaşmazlık var

Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasalarına ilişkin çalışmalar sürerken AKP ve MHP’li kaynaklar, “İçerikte sıkıntı var” diyor. Dar ve daraltılmış bölge rafa kalkarken; iki parti arasında vekil transferi ve meclis grup sayısı konularında anlaşmazlıklar yaşandığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’li kaynaklar, milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmelerine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması teklifinin ilk MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle MHP’nin yasal düzenlemede istifa eden bir milletvekilinin 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre içinde “başka bir partiye geçiş yapamaması ya da eski partisine geri dönememesi” gibi seçeneklerin masada olmasını istediği ifade ediliyor. AKP kanadı, bu sorunun en temel çözümünün “Meclis’te grup kurmak için toplu geçişin önlenmesiyle olabileceğini” düşünüyor. Bu nedenle “Meclis’te siyasi partilerin grubu bulunmasına yönelik şartın kaldırılması gerektiği” ifade ediliyor.

Ancak MHP’nin bu noktada da birtakım itirazları bulunuyor. “Bu şartın kaldırılması durumunda her partinin irili ufaklı Meclis’te grup kurabilmesinin önünün açılacağı” savunularak “Meclis’te grup sayısının 20 milletvekillinin üzerine çıkarılması seçeneğinin de tartışılması gerektiğinin” altı çiziliyor.