Kulis: AKP, iki milletvekilinin CHP'ye koz vermesinin ardından susma kararı mı aldı?

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası var, parayı veren bırakılıyor” ve Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun “Bürokratlar hükümeti yanlış yönlendiriyor, şeker fabrikaları özelleştirilmemeli” açıklamalarının ardından, kulislerde AKP kanadının CHP’li milletvekillerine ‘koz vermemek’ amacıyla ‘susma kararı’ aldığı ifade ediliyor.

AKP Çorum Milletvekili Uslu, partisinin bugünkü grup toplantısında özelleştirmelerle ilgili fikrini soran gazetecilere, "Sözlerimin arkasındayım ama bunların partimin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmuyorum” cevabını verirken; AKP Gaziantep Milletvekili Tayyar’ın da sözlerinin CHP grup toplantısında dile getirilmesinden rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

AKP’nin demokratik bir parti olduğunu herkesin özgürce düşüncesini ifade ettiğini kaydeden Uslu, “İlkeli ve tutarlı olmayı hayatım boyunca kendime prensip edindim. Dün hangi gerekçelerle neyi söylediysem, bugün de aynı tavrım geçerlidir” derken; çeşitli siyasi partilerden gelen ‘tebrik aramaları’ nedeniyle telefonu kilitlenen Tayyar’ın da partisinin aleyhine olabilecek durumlara karşı bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağı belirtildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit isimli programda konuşan Tayyar, "Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var” ifadelerini kullanmıştı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e konuşan Salim Uslu da 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sürecinin başlamasıyla ilgili bürokratların hükümeti yanlış yönlendirdiğini savunarak, "Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum” demişti.