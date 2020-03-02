Kulis: AKP'de rozet takılan bazı isimler parti içinde tartışma yarattı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, bağımsız seçime giren bu isimler, AKP'nin adaylarını geride bırakarak başkan seçildi. AKP'li bazı yöneticiler, “Bu arkadaşlarımızın aday yapılmasını engelleyenler, şimdi birlikte rozet takma fotoğrafı veriyor” eleştirisi yaptı.

AKP, son haftalarda 5'erli gruplar halinde belediye başkanlarını transfer etmeye başladı. Katılan başkanların büyük bir bölümünün bağımsız olması dikkat çekti. Bu transferler, parti içinde farklı değerlendirmelere neden oldu. AKP'li yöneticilerden bazıları, transferlerle ilgili şu yorumu yaptı:

“2019 yılında bizde olan bazı belediyeleri kaybettik. Çünkü başarılı olan başkanları bazı illerde milletvekilleri, il yönetimi istemedi. Onlar da gitti, bağımsız aday oldu, seçimi kazandılar. Şimdi aynı isimlere rozet takıyoruz. Bu başkanların adaylığını kim engellemişse hesabını vermeli. Hem karşı çıkıyorlar hem de döndüğünde el kaldırıp birlikte fotoğraf çektiriyorlar.”

İşte o isimler şöyle:

Fethiye Atlı (Elazığ/Keban): 2014'te yüzde 59'la başkan oldu. 2019'da AKP'den istifa edip bağımsız olarak seçime girdi kazandı. Şimdi partisine geri döndü.

Fatih Kayacan (Afyon/Bolvadin): 2014 seçimlerinde Bolvadin'i yüzde 55'le kazandı. 2019'da AKP'den aday gösterilmeyince seçime bağımsız girdi. Yüzde 31 oy aldı.

Zekiye Tekin (Bilecik/Pazaryeri): 2014'te yüzde 52 ile başkan oldu. 2019'da aday gösterilmedi. Bağımsız seçime giren Tekin yüzde 41'le yeniden başkan seçildi.

Münir Şahin (Bilecik/Osmaneli): 2014 yılında belediye başkanlığını yüzde 39 oyla kazandı. Aday yapılmayan Münir Şahin, bağımsız girdiği seçimde yüzde 37 oy aldı.