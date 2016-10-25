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Politika

Kulis: AKP, 99 ve 110 maddelik iki 'tam anayasa' metni hazırladı

Cumhurbaşkanı'nın adının 89'u metinler içinde, 2’si başlıkta olmak üzere 91 yerde geçtiğine dikkat çekiliyor

25 Ekim 2016 10:51

Afyonkarahisar'daki AKP kampının kapanış konuşmasını yapan  Başbakan Binali Yıldırım'ın "Yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalar tamam, Meclis'e gidiyoruz" açıklamasıyla ilgili kulislere ayrıntılar düşmeye başladı. 15 maddelik değişiklik yerine 99 ve 110 maddelik iki ayrı anayasa hazırlandığı ileri sürüldü. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin danışmanlarının da bulunduğu çalışma atölyesinde 'Tam Anayasa metni' konusunda karara varılmış" diye yazdı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın kulis haberi şöyle:

Şunu baştan belirteyim, Anayasa önerisinin verilmesi için kararlılık var, ancak zamanlaması ve içeriği konusunda netlik yok.

Henüz tamamlanmamış iki metin ve iki takvim var.

Metinlerden yola çıkarsam...

Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin danışmanlarının da bulunduğu çalışma atölyesinde üretilen Anayasalar, öyle ileri sürüldüğü gibi 15 maddeden oluşmuyor.

Altını çizerek vurguladığı gibi, “Tam Anayasa metni” konusunda karara varılmış.

Ayrıca, Afyonkarahisar’da hafta sonu yapılan toplantıda Anayasa çalışması yapılmamış.

Sadece konu hakkında etkin veri sahibi olan Burhan Kuzu sistem hakkında bilgi aktarmış, milletvekillerinin sorularını yanıtlamış.

İki metin

Buna karşın, Anayasa hazırlık atölyesinde üzerinde durulan ancak son şekli verilmemiş iki tam Anayasa taslak teklifi metni var.

Yani, mevcut Anayasa’nın üzerinde yazboz yapmadan, yeniden yazılmış Anayasa metinlerinden söz ediliyor.

Bunlardan biri 99, diğeri ise 110 maddeden oluşuyor.

Ancak AK Parti’de mevcut Anayasa metni üzerinde değişiklik yapılmasının zaman açısından çok daha hızlı olacağını söyleyen de var.

Buna karşı çıkanlar ise, Cumhurbaşkanı’nın adının 89’u metinler içinde, 2’si başlıkta olmak üzere 91 yerde geçtiğine dikkat çekiyor.

Başkanlık sisteminde kaldırılacak hükümete ilişkin maddelerin yeniden yazılmasının zorunluluğuna da dikkat çekerek yeni Anayasa’yla yola çıkmanın yararlı olacağına vurgu yapıyor.

Dolayısıyla mevcut Anayasa üzerinde tek maddeyle “’Cumhurbaşkanı’ ibaresi, sıralı şu maddelerde ‘Başkan’ şekline çevrilmiştir” diye değişikliğin kolayca yapılabileceği vurgulunsa da genel eğilim yazboz yerine yeni bir başkanlık anayasası yapmak yönünde.

Yeni süreç daha önce üzerinde uzlaşılan 7 maddelik değişiklikle ilgili süreci de değiştirmiş.

Yakın geçmişte 7 maddelik değişikliğin “yeni Anayasa çalışmasını cesaretlendirmesi açısından farklı bir zeminde yürütülmesi ve bir an önce Meclis’ten geçirilmesi” düşüncesi vardı.

Bugün ise iki sürecin birlikte yürütülmesinin faydalı olacağına vurgu yapılıyor.

Ne zaman?

Zamanlama konusunda da netlik yok.

Gelecek hafta TBMM’ye sunulması eğilimi ağır bassa da Meclis takvimi açısından yaratacağı sakıncalara işaret ediliyor.

Çünkü bu dönem verilecek Anayasa değişikliğinin bütçe görüşmelerinin başlayacak olması dolayısıyla Meclis’te atıl kalacağına, komisyon evresinin ocak sonuna kadar bitirilmesinin kolay olmayacağına dikkat çekiliyor.

Komisyonda bu kadar bekletilip “üzerinde fazlaca tepindirmek yerine, ocak ortasında teklifi sunmanın faydalı olacağına” vurgu yapılıyor.

Ayrıca, referandum yolunun açılması halinde de bu tarihin fayda sağlayacağına dikkat çekilip şu cümle kuruluyor:

“Ocak sonu şubat başında başlarsak Meclis aşamasını ancak nisanda tamamlarız. Öncesinde Meclis’ten geçmesi de mevsim koşullarının sandık kurmayı zorlaştırdığı için sıkıntı yaratır. Bu açıdan da ocak sonu, şubat başı daha iyidir.”

“MHP Meclis’te referandumun önünü açmazsa ne yapacaksınız?” kritik sorusuna da şu yanıt veriliyor:

“O zaman ‘Meclis’te onlar vermedi, haydi siz verin bize 330’u bitirelim bu işi’ diye milletin kapısını çalarız...”

Özetle, AK Parti her şartta “tam Anayasa” değişikliğini Meclis’e getirmekte kararlı.

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