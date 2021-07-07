Kulis: Akbank'ta dijital hizmetlerin durması için yöneticiler, "Güncellenen sistemin verimli çalışmamasından kaynaklandı” dedi

Akbank’ta yaşanan teknik aksaklıklar devam ediyor. Çarşamba günü yapılan açıklamada kredi kartlarının ekstresi söz konusu döneme gelecek olan müşterilerin borçlarının bir gün ötelendiği ifade edildi. Ayrıca ticari ve tüketici kredilerine söz konusu dönemde faiz işletilmeyeceği de belirtildi.

Bankavitrini.com sitesi, Banka Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile genel müdür yardımcılanının çarşamba sabahı personele yaşanan arızayla ilgili “Sistem güncellemesi ve güncellenen sistemin verimli çalışmamasından kaynaklandı” açıklaması yaptığını belirtti. Bankavitrini, personele açıklama yapan genel müdür yardımcıları arasında Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce’nin bulunmadığına dikkat çekti.

Bir başka iddiaya göre ise yöneticiler, “Yeni bir versiyon denedik olmadı sorun çıktı” dedi.

Öte yandan sigorta ve borsa işlemlerinin yapıldığı yatırım sistemleri altyapısının çalışmamasının, tazminat sorumluluğu doğurup doğurmayacağı da tartışma konusu oldu. Hisse Senedi işlemleri alım – satımı yapamayanlar ile sigortasını yenileyemediği için hasar riski oluşan müşterilerin mağduriyet yaşadığı belirtildi.