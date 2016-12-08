Kulis: AB'nin Türkiye ile müzakereleri dondurmaması bekleniyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye ile müzakereleri "dondurma" çağrısının ardından AB Türkiye ile ilgili kararını önümüzdeki hafta belirleyecek. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasına yönelik bir karar beklenmese de müzakerelerin açılmadığının anımsatılması bekleniyor.

AP’nin kararı doğrultusunda Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceği önce 12-13 Aralık’ta Genel İşler Konseyi’nde masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanları uzlaşamazsa karar 15-16 Aralık’taki AB liderler Zirvesine kalacak. Türkiye ile ilgili kararın yanı sıra zirve gündeminde ise göç başlığı altında Türkiye ile 18 Mart’ta yapılan ve hayata geçirilemeyen mutabakat var. AB Daimi Temsilcileri’nin dün de tartıştığı taslağın 12-13 madde olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in kulis haberi şöyle:

Zorlu bölüm

Taslakta AB, darbe girişimini bir kez daha kınayıp ülkenin demokratik kurumlarına olan desteğini vurgularken ardından Türkiye’ye yönelik uyarıların sıralandığı öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararları doğrultusundaki yükümlülüklerine atıfta bulunulacağını belirtti. Kararda tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri ile ilgili endişelerin de yer alması beklenirken, AB’nin idam cezasını kırmızı çizgi olarak gördüğüne yönelik atıfta da bulunması bekleniyor. AB’li kaynaklar KHK’lerle parlamentonun by-pass edilmesinden duyulan rahatsızlığa da işaret etti.

Avusturya ve Hollanda’nın müzakerelerin dondurulmasına yönelik çağrılarına karşın, AB’nin büyük güçleri olan Fransa, Almanya gibi ülkeler diyalog kapısının açık tutulmasında kararlı. Bir Avrupalı diplomat, Avusturya’daki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını anımsatarak zirvede kullanılacak ifadelere etki edebileceğini belirtirken, bir Türk kaynak da bu beklentiyi doğruladı. Diplomat, “Diyalog kapısı açık olmalı. Müzakereleri durdurma sorumluluğunu alamayız. Bizim amacımız bu değil” yorumunu yaptı.

AB Bakanı Ömer Çelik Brüksel temaslarını sürdürürken, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile yaptığı son görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Ankara-Brüksel arasında zirve sonuç bildirgesine yönelik pazarlıkların sürdüğü ve anlaşmanın 2017’de hayata geçirilmesine yönelik beklentilerin görüşüldüğü öğrenildi. Bir diplomat, “Çelik de kapıyı kapatmak istemiyor; sert açıklamalar gelse de Ankara da diyalog için kapıyı açık tutmaktan yana” yorumunu yaptı.

Hollanda, Türk hükümetinin uyarılması ve mevcut yaklaşımının devamı halinde müzakere sürecinin dondurulabileceği mesajının verilmesini talep ederken Türk kaynaklar ise mülteci karşılığı vize mutabakatının sağlandığı 18 Mart Zirvesi’nin kararları arasında yeni fasılların açılmasının da olduğunu anımsattı ve şöyle tepki gösterdi: "18 Mart Zirvesi’nde Hollanda dönem başkanıydı. Kendi hazırladıkları metne karşı fasılların açılmamasına yönelik talepleri büyük bir çelişki."

İspanya'dan uyarı geldi

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında İspanyol meslektaşı Alfanso Dastis ile dün görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da benzer uyarıları aldı. İspanyol bakan, Çavuşoğlu’na “Vuku bulan olaya verilen cevabın orantılı olması ve hukuk devleti prensiplerine ve temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde olması gerekir” mesajı verdi.