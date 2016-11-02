Kulis: ABD, Gülen'in iadesiyle ilgili ek bilgi ve belgeler istedi

ABD Adalet Bakanlığı, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen’in iadesi için yeni deliller sunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, "Amacımız mahkemeye eksiksiz dosya sunmak" diyerek Türkiye’den ek bilgi ve belgeler istediği iddia edildi. Sabah gazetesinden Ersan Atar'ın haberine göre, Bozdağ'ın ABD ziyareti sırasında heyette yer alan bir isim, "ABD, Türkiye'nin Gülen yapılanmasının bir terör örgütü, Gülen'in de bu kanlı örgütün elebaşı olduğu yönündeki tezini kabul etmeye, 15 Temmuz öncesine göre daha yakın" değerlendirmesini yaptı.

Gazetenin haberine göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Gülen'in iade sürecini diplomatik yönden de katkı sağlamak için ABD'ye giderek mevkidaşı Loretta Lynch ile yaptığı görüşmeye dair bilgilere ulaştı.

Gözler yeni dönemde

Her iki bakanın görüşmesinde, delillerin eksiksiz olarak toplanması konusunda görüş birliğine varıldı. Bu aşamada ABD'li heyetin Türk heyetine, "Geçici tutuklama veya iade kararını verecek olan bağımsız mahkemelerdir. Bizim siyasi organ olarak amacımız, mahkemelere eksiksiz dosya sunmak" mesajını verdi. ABD'li bakanlık yetklileri bu kapsamda Türkiye'ye, ABD hukuk sistemi ve dolayısıyla mahkemeler için önem taşıyan "bilgi ve belgeler listesi"ni iletti. İade amacıyla geçici tutuklama ve iade taleplerinin, bu belgeler de tamamlandıktan sonra ilgili mahkemeye iletileceği aktarıldı. Adalet Bakanı Bozdağ'ın ABD'ye yaptığı ziyarette edinilen izlenimler; Türkiye'nin hem "geçici tutuklama" hem de "iade" gibi taleplerinin siyasi yönünün, bu ay yapılacak olan başkanlık seçimleri sonrasında oluşacak yeni yönetimce değerlendirileceği yönünde.

Sistem Türkiye'den farklı

ABD hukuk sistemi, suçluların iadesi konusunda Türkiye'den farklı işliyor. Türkiye'de, siyasi iradenin talebi mahkemeye iletip iletmeme veya ne zaman ileteceği konusunda inisiyatifi bulunmadığı ileri sürülürken ancak ABD'de Adalet Bakanlığı ön bir süzgeç görevi görüyor. Adalet Bakanlığı gelen talepleri mahkemelere ne zaman ileteceğini kendisi belirliyor.