Kulis: 5 bakanın neden aday gösterilmediği belli oldu

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AKP milletvekili aday listelerinde yer almayan 5 bakanın kendi isteğiyle aday listesinde yer almadığı belirtildi. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni kabinede milletvekili olarak görev almak istemezken, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün yeni sistemde görev almak istediği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında, ile ilgili kullandığı “Bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. ‘Siz aday olmayın’, diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil” sözleri, listelerin oluşturulması aşamasında yaşananlarla ilgili fikir verdi.

Zeybekçi Erdoğan'a söyledi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bakanlar dahil tüm milletvekillerinin adaylık başvurusu yapmasını istedi. Bakanlardan bazıları, Erdoğan’la direkt görüşerek, bazıları da Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla isteklerini ilettiler. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin milletvekili olmak istemediğini doğrudan Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Zeybekci’nin yeni dönemde bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı’nda farklı bir pozisyon talebinin de olmadığı kaydedildi. Bu yaklaşım, Zeybekci’nin yerel seçimlerde Denizli’den belediye başkan adayı olacağı şeklinde yorumlansa da görüş belirtmedi.

Özlü yeni yapıda görev istedi

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün ise Başbakan Binali Yıldırım aracılığıyla milletvekili olmak istemediğini, uygun görülmesi durumunda yeni yürütmenin yapısında görev almak istediğini ilettiği öğrenildi. Özlü’nün seçimlerde Meclis çoğunluğu sağlanması halinde Milli Savunma Bakanı olarak değerlendirilebileceği, görev verilmemesi durumunda da Savunma Sanayi Müsteşarlığı görevini üstlenebileceği öne sürüldü.

Kabinede yer alıp almayacağı merak edilen diğer iki isim ise Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal oldu. Bu isimlerin de yeni kabinede görev verilmemesi durumunda, milletvekili olarak görev almak istemediklerini ilettikleri ifade edildi. Ancak bu iki isimle ilgili değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, yeni dönemde ‘ekonomik tablo’nun gereklerine göre Şimşek ve Ağbal’ın her ikisine ya da birine yeni yapıda yer verilebileceği belirtildi.

'Erdoğan, Çelik'i yakınında istiyor'

Milletvekili aday listesine konulmayan Ömer Çelik’in durumunun ise diğer bakanlardan farklı olduğu aktarıldı. Çelik’in adaylıkla ilgili bir talebinin olmadığı, bu konudaki değerlendirmenin Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Erdoğan’ın Çelik’i, Cumhurbaşkanlığı’nda kendisine yakın bir görevde değerlendirmek istediği ifade edildi. Çelik’in yeni yapıda AB ile ilişkileri sürdürmesi olasılığından da söz ediliyor.