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Politika

Kulis: 5-6 bakan değişebilir

Değişikliklerde ana kriterin 'FETÖ'yle mücadele' olacağı belirtiliyor

19 Eylül 2016 10:29

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Suriye-Irak tezkeresi, anayasa paketi, OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı gibi pek çok konuda sıcak bir tartışma ortamına girecek olan siyaseti ve AKP’yi dalgalandıracak bir başka konunun da Bakanlar Kurulu’nda mini revizyon olacağı iddia ediliyor. Efkan Ala’nın ‘sürpriz’ şekilde görevden alınmasına yenilerinin ekleneceği beklentisinin ekimkasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 'FETÖ ile mücadele performanslarına' bakarak en az 5-6 bakanı değiştirebileceği kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Efkan Ala’nın İçişleri Bakanlığı’ndan sürpriz şekilde alınmasının ardından kabinedeki bu değişikliğin Ala ile sınırlı olmayacağı, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Bakanlar Kurulu’nda değişimler olabileceği konuşuluyor.

AKP milletvekilleri arasında kabine heyecanı artarken, olası bir kabine revizyonunda uzun süredir bakanlık yapan isimlerin de kabine dışında kalabileceği kaydediliyor.

Ayrıca AKP’nin 2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihlerinin değiştirilmesi önerisiyle ilgili tartışmalar daha da alevlenecek.

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