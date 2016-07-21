Kulis: 4 bin akademisyen açığa alınacak

Kamuda, darbe girişimi soruşturması kapsamında 'paralel yapılanma'yla ilişkili olduğu iddia edilen 60 binin üzerinde memurun açığa alınmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) da 4 bin akademisyeni açığa alacağı iddia ediliyor.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, YÖK, aralarında Boğaziçi, İstanbul Teknik, ODTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinin de bulunduğu 20 devlet üniversitesine yapılacak rektör atamalarında adayları 'paralel' incelemesinden geçirecek.

YÖK önceki gün devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan bin 577 dekanın istifasını istemişti. YÖK, istifasını sunan bütün dekanları MİT yardımıyla soruşturacak. Paralel yapıyla bağlantısı tespit edilen dekanlar tekrar atanmayacak ve bunlar hakkında soruşturma açılacak. YÖK, rektörlere de 'paralel yapı' soruşturması başlatacak. Önceki gün YÖK’te yapılan toplantıya 193 üniversiteden 165 rektör çağrıldı. Paralel yapıyla bağlantılı olan 28 rektör toplantıya davet edilmemişti.

YÖK, Türkiye genelinde tüm üniversitelerin rektörlerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Yurtdışında görevli olanlar “acil” koduyla geri çağrıldı. YÖK, tüm üniversitelere birer yazı göndererek üniversite rektörlerinden, üniversitelerindeki 'paralel devlet yapılanması' ile ilgili 5 Ağustos’a kadar rapor göndermesini istedi.