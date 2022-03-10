Kulis: 2016'da TMSF’ye devredilen şirketlerin küçük hissedarlarının mağduriyetlerini gidermek için yeni bir çalışma başlatılıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, FETÖ’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle el konulan yaklaşık 700 şirketle ticari ilişkisi olan küçük hissedarlar arasında mağdur olanlar için iktidarın bir çalışma başlattığını yazdı. Yarkadaş, “İyi Parti ile CHP’nin de sıcak baktığı ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için destek vereceği belirtilen bu çalışma, binlerce küçük yatırımcıya can suyu olacaktır" dedi.

“2016 yılında el konulan ve TMSF’ye devredilen şirketlerin küçük hissedarları, bu aşağılık örgütle hiçbir ilişkileri olmadığı halde, sırf mahkeme süreçleri tamamlanmadığı için haklarını alamıyor, hisselerini satamıyor ya da ortaklıktan ayrılamıyor. Dolayısıyla binlerce kişi terör örgütüyle hiçbir bağı olmadığı ve bu gerçek polis soruşturmasıyla netleştirildiği halde mağdur ediliyor” diyen Yarkadaş, konuya ilişkin olarak Ankara kulislerinden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

“İktidar çevreleri artan mağduriyetlerden dolayı hem TMSF’nin üstünden bu yükü almak hem de mağduriyetleri gidermek için yeni bir çalışma başlatıyor. Çalışma sonrası, FETÖ ile hiçbir bağı olmayan küçük hisse sahipleri böylece kar paylarını alma imkanına kavuşacak. Yine aynı çalışma kapsamında ekonomik sıkıntıya düşen mevcut şirketler için satış yolu da açılacak ve elde edilecek gelirin depo edilmesine imkan sağlanacak.

İyi Parti ile CHP’nin de sıcak baktığı ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için destek vereceği belirtilen bu çalışma, binlerce küçük yatırımcıya can suyu olacaktır.”

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