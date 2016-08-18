Kuleli öğrencileri tasdikname aldı!

Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine tasdikname verildi. Darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, tasdiknamelerini alarak okuldan ayrıldı.
Kuleli Askeri Lisesi yönetimince aranarak okulla ilişiklerini kesmeleri istenen öğrenciler, okula gelerek tasdiknamelerini aldı.
İşlemlerinin ardından arkadaşlarıyla vedalaşan öğrenciler, daha sonra okuldan ayrıldı.
Okuldan ayrılırken açıklama yapan 12. sınıf öğrencisi Mehmet Demir, "FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini lanetlediğini" belirtti.