Kuleli Askeri Lisesi ne olacak?

Milli Savunma Bakanlığı Kuleli Askeri Lisesi’nin tarihi binasını özel sektöre devretmeyecek. Lise müze olacak ya da Milli Savunma Üniversitesi’ne devredilecek.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemelerle Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değiştirildi. Müsteşar yardımcısı sayısı 5’e çıkarılırken, kuvvet komutanlıkları doğrudan bakanlığa bağlandı. Askeri tersaneler de bakanlık bünyesine alındı. Bu değişiklik sonrasında MSB binası yetersiz kaldı. Bu gelişme üzerine Genelkurmay Başkanlığı ile aynı kampusta hizmet veren Milli Savunma Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar gibi Eskişehir Yolu-Çayyolu güzergâhında yeni bir binaya taşınması kararlaştırıldı. Bakanlık için bu bölgede yeni bir bina yapılacak. Eski binanın nasıl değerlendirileceğine daha sonra karar verilecek.

Bakanlığın, Kuleli Askeri Lisesi’nin tarihi binasını ise özel sektöre devretmeyi kesinlikle düşünmediği öğrenildi. Bakanlık, özel sektörden otel ya da başka bir ticari işletme yapılması için talep gelirse, bunu reddedecek. Lise ya müze olarak değerlendirilecek ya da yeni kurulacak Milli Savunma Üniversitesi’ne devredilebilecek.