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Külegeç: "Yönetmene vurmadım"

Geçen sene 'Kavak Yelleri' dizisinde rol alan Dağhan Külegeç, diziden yönetmenin kafasına tabure fırlattığı gerekçesiyle ayrıldığı iddialarına açıkl&

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Geçen sene 'Kavak Yelleri' dizisinde rol alan Dağhan Külegeç, diziden yönetmenin kafasına tabure fırlattığı gerekçesiyle ayrıldığı iddialarına açıklık getirdi.

Son olarak 'Kavak Yelleri' dizisinde rol alan Dağhan Külegeç, arkadaşlarıyla Cihangir'de yemek yedi. Geçen yıl ayrıldığı diziye geri döneceğini açıklayan Külegeç, dizinin yönetmeni Jale İncekol'un kafasına tabure fırlattığı yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Külliyen yalan. Tabureyi sadece yere fırlattım. Hayranlarımın büyük baskısı, diziye geri dönmemde çok etkili oldu."

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