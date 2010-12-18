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Yaşam

Kuleden piste çakıldı!

17 yaşındaki Samet Karta, kanlar içinde kaldı. Atlayışı izleyen Karta ailesi çığlıklar atarak piste girdi...

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Erzurum'da, yarın yapılacak olan Vıp Continaltal Cup yarışmalarının provasında Türk sporcu yere çakıldı. 

Pistte metrelerce sürüklenen 17 yaşındaki Samet Karta, kanlar içinde kaldı. Atlayışı izleyen Karta ailesi çığlıklar atarak piste girdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:


KULEDEN PİSTE ÇAKILDI

Palandöken İlçesindeki tarihi kiremitlik tabyalarına yapılan Avrupa'nın en yüksek atlama kulelerinde beklenen yarışlar antrenman atlayışı ile başladı. 4'ü Türk, toplam 12 sporcunun katıldığı atlayışların ilkini Türk sporcu Faik Yüksel yaptı. K-95 kulesinden bir kuş gibi süzülen Yüksel, izleyenler tarafından alkışlandı. İkinci atlayışı gerçekleştiren Samet Karta başarılı çıkışının ardından inişte dengesini kaybetmesi üzerine piste çakıldı. Metrelerce sürüklenen Karta, izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi. Çocuklarının düşüşünü çığlıklar atarak izleyen baba Mehmet Zeki, anne Muazzez ve kardeşleri, sağlık ekipleriyle birlikte piste daldı.  


Erzurum'da ilk atlama talihsiz kazayla bitti

Görevlilerinin tüm engellemelerine rağmen yerde kanlar içinde çocuklarının yanına giden aile, güçlükle sakinleştirildi. Karlı zeminde ilk müdahalesi yapılan Samet Karta ambulansla Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'ne kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde, omzunda ezik kolunda ise çatlak olduğu tespit edilen Karta'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Erzurum'da ilk atlama talihsiz kazayla bitti

Kuleden ilk atlayan sporcu olarak tarihe geçen Faik Yüksel, yurt dışında defalarca atladığını, ancak Türkiye'de ilk kez bunu yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. 


Erzurum'da ilk atlama talihsiz kazayla bitti






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