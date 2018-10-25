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Kulede eylem yapan işçi hastaneye kaldırıldı

AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketine bağlı taşeron firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 9 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan işçilerden Vedat Suna, rahatsızlanarak has

25 Ekim 2018 15:07

AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketine bağlı taşeron firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 9 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan işçilerden Vedat Suna, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Amasra Tarlaağazı köyünde maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 9 gün önce maden sahasındaki kuyu üzerinde, yaklaşık 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak eylem başlattı. Hafta sonu kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Bugün de sabaha karşı şiddetli rüzgar ve yağış sonrasında baygınlık geçiren Vedat Suna için kuleye 112 Acil ekibi çıktı. Kuleden merdiven yardımıyla indirilen işçi, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Suna\'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, Vedat Suna\'nın alacağının da firma tarafından hesabına yatırıldığı öğrenildi. Kule dibinde bekleyen diğer işçilerin ise eylemi sürdüreceği öğrenildi.

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