Kuleba, AB'yi Ukrayna'nın etkilenen bölgelerinden birini restore etmeye çağırdı

T24 Haber Merkezi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Ekonomik İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni ile bir araya geldi. AB'nin ülkede tahrip olan bölgeler için inisiyatif almasını ve Ukrayna'nın etkilenen bölgelerinden birini restore etmesini önerdiğini söyledi.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile önerisini duyurdu. Kuleba; "Paolo Gentiloni'yi Zelenski'nin girişiminin ardından, AB'yi Ukrayna'nın savaştan zarar görmüş bölgelerinden birinin yeniden inşasında öncülük etmeye davet ettim. AB ayrıca Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını, mal ve hizmetlerin AB'nin Tek Pazarına daha fazla entegrasyonunu destekleyecektir." ifadelerine yer verdi.