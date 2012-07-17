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Yaşam

'Kule bu paraşütçüler de nereden çıktı?'

Havalimanına iniş yapacak uçakların rotasında bulunan paraşütçüleri gören pilotlar "Bu paraşütçülerde nerden çıktı" diyerek telsizde şaşkınlıkları dile getirdi

17 Temmuz 2012 01:42

 

Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş için alçalan THY uçağı, yamaç paraşütü ile atlayış yapan bir grup paraşütçü ile karşılaştı. Dört kişilik paraşütçü grubunu fark eden pilot, kuleyi uyararak tepkisini "Bu paraşütçüler de nereden çıktı?" şeklinde dile getirdi.
 
Edinilen bilgilere göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayan THY uçağının pilotları, yaklaşık üç bin metre yükseklikte iken, uçağın bulunduğu irtifadan yaklaşık bin metre alçakta yamaç paraşütü yapan dört kişilik bir grubu fark etti. 
 
Havalimanına iniş yapacak uçakların rotasında bulunan paraşütçüleri gören pilotlar "Bu paraşütçülerde nerden çıktı" diyerek telsizde şaşkınlıkları dile getirdi. 
 
Bunun üzerine Esenboğa Havalimanı Uçuş Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilotlar, paraşütçülerin uçaklar için tehlike oluşturabilecek yükseklikte bulunduklarını bildirerek önlem alınmasını istedi.
 
Pilotların olayı rapor etmesinin ardından harekete geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri, Ayaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. 
 
Yamaç paraşütçülerinin atlayış yaptığı bölgeye giden polis ekipleri, paraşütçülerin yere inmesinin ardından, grubu Ayaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.
 
Paraşütçülerin sertifikalarını kontrol eden ve ifadelerini alan polis, atlayış yapılan yüksekliğin uçuş güvenliği konusunda tehlike oluşturmasını gerekçe göstererek gerekli ikazları yaptıktan sonra paraşütçüleri serbest bıraktı. 
 

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