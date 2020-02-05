Kule, 3'e bölünen uçağı uyarmış: Kuvvetli rüzgâr var, sizden önceki trafik pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan ve iniş sırasında pistten çıkması sonucu gerçekleşen kazada 3'e ayrılan uçaktaki pilot ile kule arasındaki telsiz konuşması ortaya çıktı. Konuşmada kule görevlisinin pistten çıkan uçağın pilotuna "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" uyarısı dikkat çekti.

Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

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Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"



Kule pistten çıkan uçağın pilotuna: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti



Kule: Sizden önceki trafik pas geçti