-KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Finansal yatırım araçlarından külçe altın, mart ayında, bir önceki aya göre en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Mart 2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, martta en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,64 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 0,67 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, İMKB 100 Endeksi yüzde 3,49, Amerikan doları yüzde 1,85 ve mevduat faizi yüzde 0,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 1,47, mevduat faizi yüzde 0,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, İMKB 100 Endeksi yüzde 2,72 ve Amerikan Doları yüzde 1,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi. -AVRO KAZANDIRDI- Finansal yatırım araçları ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, avro üç aylık, külçe altın ise altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Avro, üç aylık değerlendirmede ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,18 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,62 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. -YILLIK DEĞERLENDİRME- Yıllık değerlendirmede yatırım araçları, reel getiri oranlarına göre, külçe altın, İMKB 100 Endeksi, mevduat faizi, avro ve Amerikan doları olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 19,25 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 6,52 oranında yatırımcısına kazanç sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 2,10, avro yüzde 3,54, Amerikan doları yüzde 6,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 26,23, İMKB 100 Endeksi yüzde 12,76, mevduat faizi yüzde 3,63 ve avro yüzde 2,11 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Amerikan doları ise yüzde 1,02 oranında yatırımcısına kaybettirdi.