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Kulalı çiftçiden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 100 bin lira bağış

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde yaşayan çiftçi Mithat Duranoğlu (82), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 100 bin TL bağışladı

05 Ekim 2018 17:19

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde yaşayan çiftçi Mithat Duranoğlu (82), Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) 100 bin TL bağışladı.
Aslen Bayburtlu olan hayırsever çiftçi Mithat Duranoğlu, bir kamu bankasının Kula şubesi aracılığı ile TSK\'ya 100 bin TL bağış yaptı. Uzun yıllardır Kula\'da yaşayan Duranoğlu, ülkenin gelişimini ve girdiği sıkıntıları yakından takip ettiğini söyledi. Askerlik yaptığı dönemde TSK\'ya büyük katkılar sağladığını belirten Mithat Duranoğlu, mal varlığının bir kısmını Mehmetçiğe bağışlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyledi. Duranoğlu, ilerleyen günlerde TSK\'ya daha fazla bağış yapacağının kaydetti.
Mithat Duranoğlu\'nun işlemlerine aracılık etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden banka müdürü Devrim Çağdaş ise \"Bankamızın müşterisi Mithat Duranoğlu, sabah saatlerinde şubemize gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne 100 bin TL tutarında bağış yapmak istediğini bildirdi. Biz de işlemlerini yaptık. Hem kendi adıma hem de milletimiz adına Mithat amcamıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.

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