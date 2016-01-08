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Bilim / Teknoloji

Kulaklık girişi olmayan iPhone 7’lerde nasıl müzik dinlenecek?

Telefonun 2016 yılı sonunda tanıtılması bekleniyor

08 Ocak 2016 14:59

Apple’ın 2016 yılı sonuna doğru tanıtmayı planladığı iPhone 7 hakkındaki sızıntılar devam ederken, telefonda kulaklık girişinin bulunmayacağı belirtildi. Buna göre kulaklık girişinin kaldırılması tüm cihazların Lightning adaptörüne ihtiyaç duyulması anlamına gelecek. 

Hürriyet’in haberine göre Apple'ın bizlere daha ince ve pili daha büyük bir iPhone tanıtacağını söylüyor. Ancak belki de en önemlisi, iPhone'un sunacağı değil, artık sunmayacağı bir özellik.

iPhone 7'nin üzerinde bildiğimiz 3.5mm'lik kulaklık girişinin olmayacağına dair söylentiler giderek güçleniyor. İlk olarak Kasım'da ortaya çıkan bu iddia, şimdi ismi açıklanmayan bir kaynak tarafından daha güçlendirildi. Apple'ın böyle bir değişiklik yapması, normalde 3.5mm jakla bağlayacağınız tüm cihazlar için bir Lightning adaptörüne ihtiyaç duyacağınız anlamına geliyor.

Kulaklık girişinin kaldırılması aksesuarlara gereksinimi artıracağından belki birçok kullanıcının hoşuna gitmeyecek. Ancak daha hafif, daha ince ve belki de su geçirmez bir iPhone, bu sayede gerçeğe dönüşecek.

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