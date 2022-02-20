Kulaklığı bozulan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den "siber saldırı" şakası: Görüyorsunuz, Rusya burada

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı'nda kulaklığının çalışmaması üzerine "siber saldırı" şakası yaptı. Zelenski, "Görüyorsunuz, Rusya burada değil ama burada" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı'nda dünyaca ünlü gazeteci Christiane Amanpour ile söyleşi gerçekleştirdi.

Zelenski, söyleşi sırasında kulaklığının çalışmaması üzerine, "siber saldırı" şakası yaparak Rusya'ya işaret etti. Kulaklığı çalışmayan Zelenski, "Bir saniye, sanırım siber saldırı. Başka bir tane alabilir miyim? Çeviri için." dedi.

Kendisine yeni bir kulaklık verilen Zelenski, "Görüyorsunuz, Rusya burada değil ama burada. Çalışmıyor, üzgünüm." dedi.

Ukrayna-Rusya krizinde taraflar bu hafta birbirini karşılıklı olarak Minsk Anlaşması'nın getirdiği ateşkesi ihlal etmekle ve havan topu atmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta istihbarat bilgilerine dayanarak yaptığı açıklamada Rusya'nın "çok yakın bir zamanda" Ukrayna'ya saldırabileceğini söyledi.