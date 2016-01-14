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Sağlık

Kulak temizliği için alternatif öneri

Kulak temizliği için alkol ve sirkeden oluşan bir karışım kullanılması önerildi

14 Ocak 2016 21:30

ABD'de yaşayan çocuk doktoru David Hill, kulak temizliği için alkol ve sirkeden oluşan bir karışım kullanılmasını önerdi. Kulaktaki serümen isimli maddenin kulak sağlığı için önemli olduğunu belirten uzmanlar, kulak çubuğu kullanılmamasını öneriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çocuk doktoru Dr. David Hill'e göre, kulağı alkol ve sirkeden oluşan bir karışım ile temizlemek en mantıklısı. Kulağa birkaç damla damlatılmasının ardından kulak kirinin daha çabuk dışarı çıkacağı iddia ediliyor.

Dış kulakta bulunan ve çok hassas bir cilt yapısı olan serümen denilen madde aynı zamanda bölgeyi dış etkilerden ve böceklerden de koruyor. Kulak çubuğu ile kulağı temizlemek ise bu serümen denilen kulak sıvısını ileri itiyor ve burada sertleşmesine, bakteri olmasına neden oluyor.

Yüzücülerin sürekli kulaklarında sorun yaşamasının nedeninin ise kulaklarını koruyacak kadar sıvının kalmaması nedeniyle olduğunu belirten Dr. Hill, kulağın dış yüzeyinin haftada 1 temizlenmesinin kulak temizliği için yeterli olduğunu ve bu kulak mumunun alınmaması gerektiğini söylüyor.

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