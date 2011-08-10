Kulak mumu yasaklandı

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Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 81 ilin valiliklerine bir yazı göndererek, çoğu Çin’en gelen kulak mumlarının güvensiz olduğunu duyurdu. İnternet satış sitelerindeki anlatımlara göre, içi boş, bir pipet şeklindeki mumun bir ucu kulağa sokularak mumun dışarıdaki ucu yakılıyor. Yanma esnasında oluşan ısı ile kulak içindeki birikintiler yumuşuyor ve oluşan vakum etkisi ile dışarı çıkıyor. Uygulamaya özellikle yaz aylarında kulağına deniz suyu kaçanlar ilgi gösteriyor.