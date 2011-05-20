-KULAK KOPARAN DOKTOR KONUŞTU KONYA (A.A) - 20.05.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eczacı kalfasının sağ kulağının bir kısmını ısırarak kopardığı öne sürülen doktor, eczacı kalfasının başına kafası ile vurduktan sonra burnundan kan boşaldığını, yaşadığı acıyla kendini kaybettiği için sonrası yaşananları hatırlamadığını söyledi. Gökhüyük köyünde üç gün önce tartıştığı eczacı kalfasının sağ kulağının bir bölümünü boğuşma sırasında kopardığı iddia edilen ve yaşanan arbedede burnu kırılan Aile Hekimi Dr. Ahmet Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenan Aksakal'ın (29) olayı çarpıtmaya çalıştığını savundu. Gezici sağlık hizmeti kapsamında gittiği köyde hastaları muayene ederken bir eczanede çalışan Kenan Aksakal'ın içeriye girerek reçeteleri almak istediğini ve kendisinin buna müsaade etmediğini belirten Ahmet Ö, ''Muayene masasını da vermedim. Tartışmayı Aksakal, eczacısına anlatmış. O da geldi konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra beni haklı buldu'' dedi. Mesai bitiminde Aksakal'ın aracının önünü kestiğini ve kendisine saldırdığını ileri süren Ahmet Ö, şunları kaydetti: ''Eczacı kalfası başıma kafası ile vurduktan sonra burnumdan kan boşaldı. Yaşadığım acıyla kendimi kaybettiğim için sonrası yaşananları hatırlamıyorum. Kulağının koptuğundan haberim yok. Bu konuda bilgi sahibi değilim. Zaten bilinçli bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Her şeyden önce ben bir doktorum. Görevimi engellemeye çalışan ve beni darp eden Kenan Aksakal hakkında hukuki mücadeleyi başlattım.''