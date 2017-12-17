Kulak içi kulaklıklar işitme kaybına yol açıyor mu?

Özge Düzgün, İstanbul, 17 Aralık, (DHA)- Abd İşitme Sağlığı Vakfı’nın verilerine göre genç yaştakilerin yüzde yirmisinde yüksek sese maruz kalmaktan kaynaklanan işitme kaybı bulunuyor. San Antonio\'daki Texas Sağlık Bilimleri Merkezi’nden Dr: Robert A. Dobie’nin TIME dergisine verdiği ropörtajda, “İster kulak içi kulaklıklarla isterse başka bir yolla olsun yüksek sesle müzik dinlemek işitme duyusuna zarar veriyor. Ancak tek başına kulak içi kulaklık kullanmak buna yol açmaz” dedi. Fakat bu her zaman kulaklıkla müzik dinlemenin her zaman güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle çocuklar ve genç yaşta olanlar için yüksek sesle müzik dinlemek işitme kaybına yol açabiliyor.

İşitme duyusuna ilişkin zarar görme eğilimi kişiden kişiye göre de değişebiliyor. Örneğin, sizin için yüksek olan sesler arkadaşınız için zarar verici olmayabiliyor. Fakat eğer kulaklıklarınızı çıkardığınızda bir çınlama sesi, yada etraftaki sesleri algılamada güçlük yaşıyorsanız işitme duyunuza zarar vermiş olabilirsiniz.

Özellikle kafeterya yada toplu taşımada ortam gürültüsünü engellemek için kulaklığın ses seviyesini arttırdığınızda gerçek bir tehlike ile karşı karşıya kalma olasılığı yükseliyor. Dışardayken, yürürken yada araç kullanırken kulaklıkla yüksek seviyede müzik dinlemek hem işitme duyunuz için risk taşıyor hem de kazalara yol açabiliyor.

Dobie’ye göre kulak içi kulaklıklar hijyen açısından sıkıntı yaratsa da işitme kaybına yol açtığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.